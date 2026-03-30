アニメ『陰の実力者になりたくて！』シリーズ初の劇場アニメとなる『劇場版 陰の実力者になりたくて！ 残響編』が2027年に公開されることが決定。特報第2弾、ティザービジュアル、メインキャストが解禁された。【動画】2027年公開へ『劇場版 陰の実力者になりたくて！ 残響編』特報第2弾原作はシリーズ累計発行部数780万部を突破、2023年にテレビアニメ2nd seasonが放送された人気シリーズ「陰の実力者になりたくて！」が初