◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」２月、サラリーマンが行き交う新橋駅の地下道。乃木坂４６ばりのキュートなワンピース姿で歌とダンスを披露したのは「自称アイドル」の女子プロゴルファー菅沼菜々（２６）。クラブをマイクに持ち替え、ＣＤデビューイベントを行った。１月には３回目のファンミーティングも開催。５００人が集まり、ペンライトを振るファンから大声援を浴びた。「みんなと違うことをして、批判的な意見や