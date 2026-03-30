お笑いコンビのアルコ＆ピースが３０日、滋賀・草津市のパナソニック草津工場で一日工場長に任命され、新製品のビルトイン食洗機をＰＲした。作業着姿がサマになっている２人。酒井健太は「むちゃくちゃあいさつされました」、平子祐希も「（売れていないころは）各種工場でアルバイトしてたので『ただいま』という感じ」と“ガチ工場長感”がにじみ出ていた。この日のための一日工場長の名刺も渡され、平子は「まさかパナソニ