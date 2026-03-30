**タイトル:** ライセンス費用ゼロ・トピック整理が強み！デージーネット「Zulip 日本語マニュアル」無償公開 - 記事ポイントZulipはOSSのビジネスチャットで、ライセンスコスト無料・オンプレミス環境にも対応可能トピック単位で会話を管理できる独自のストリーム機能が特徴デージーネットが管理者・ユーザ向け日本語マニュアルを2026年3月26日より無償公開OSSのビジネスチャットツール「Zulip（ズーリップ）」の日本語マニュアル