２４日、曲江池遺跡公園の風景。（ドローンから、西安＝新華社記者／邵瑞）【新華社西安3月30日】中国陝西省西安市にある曲江池のほとりではこのところ、桜が満開となり、柳の若葉が木陰を作り、春の風情あふれる風景が多くの観光客を引き付けている。曲江池は中国史に名高い皇帝の庭園として知られ、唐代にしゅんせつと拡張工事が行われ千ムー（約67ヘクタール）に及ぶ水域が造成された。古くから文人墨客が同地に集い、多く