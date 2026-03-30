指定暴力団住吉会の傘下組織「幸平一家」を取り締まる特別対策本部について、警視庁は、来月から本部長を副総監に格上げしてさらなる体制強化を図ります。【映像】「幸平一家」事務所の搜索の様子筒井洋樹警視総監「関係部門があらゆる切り口から事件化を図り、幸平一家を壊滅に追い込んでいただきたいのであります」警視庁によりますと、暴力団が関与していた特殊詐欺事件の多くに幸平一家が関わっています。警視庁は1月に