きょうも全国的に気温が高く、一部で夏日になっています。また、今夜からは西日本を中心に警報級の大雨や暴風となる恐れがあります。【映像】花見をする人々季節外れの暖気や日差しの影響で、きょうは全国的に気温が上がっています。鳥取では5月並みの24℃以上になり、熊本やきのう桜が開花した福井はことし初めて25℃以上の夏日を観測しました。急に暑くなっている地域は、食品や体調の管理に注意が必要です。一方、天気