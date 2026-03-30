俳優の伊勢谷友介がＴＶｅｒ特別配信「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。２１年に大麻取締法違反の罪で有罪判決を受けたときの心境を語った。伊勢谷は、自身のヘアメイクを３０年以上担当しているＳｈｉｎＹａ氏とともに彌彌子氏の鑑定を受けた。彌彌子氏は「１９年６月ぐらいからガタガタ運気が崩れた。２１年２月まで続く」と鑑定すると、ＳｈｉｎＹａ氏は「それ以降、落ち込んでたときあるね」と振り返り。伊勢谷