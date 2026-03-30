お笑いタレントの平野ノラが29日に自身のアメブロを更新。情報番組『ひるおび』（TBS系）の共演者らとママ会を開催したことを報告した。【映像】辻希美、 自宅リビングでくつろぐ子どもたちの姿を公開この日、平野は「先日、ひるおびファミリーで初のママ会開催しました」と切り出し、タレントの岡田結実、中川翔子、TBSの皆川玲奈アナウンサーらが集まったことを写真とともに報告。「岡田結衣ぴーが赤ちゃん連れて来てくれて