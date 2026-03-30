「FRUITSZIPPER」の仲川瑠夏（28）が30日までに自身のインスタグラムを更新。新ヘアを公開した。「髪ばっさり切ったよ」と書き出した仲川。「ボブぴです」とつづってハイトーンのボブ姿を披露した。ファンからは「もっともっと大好きです」「かわいいかわいいかわいい」「めちゃ似合う！」「めちゃくちゃ似合ってる」「やばいほんとにかわいい」「似合いすぎ」などのコメントが寄せられた。