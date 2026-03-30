飲食業界の独立において、師匠やオーナーからの支援ほど心強いものはない。しかし、その厚意が人を転落させるための「罠」だったとしたら……。建設業界で働く伊原健太さん（仮名・47歳）は、悪意によって人生が暗転した経験があるという。◆とんとん拍子で独立できることに「だいぶ前のことですが、自分はイタリアンレストランで雇われシェフとして働いていたことがあったんです。手前味噌ながら人気店で、遠方からわざわざ足