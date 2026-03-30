家庭用冷凍食品市場でワンプレートが続伸している。インテージSRI＋データによると、2025年1〜12月の販売金額は158億円、前年比21.4％増だった。トップシェアのニップンなどが牽引する中、新規参入も相次ぎ売場が活性化している。メーカーの開発担当は「ワンプレートは大手メディアへの露出もあり認知率が約5割まで上昇。ただし、喫食経験率はまだ2割弱と低い。そのギャップを埋めていけばさらに伸ばせる」と期待を寄せる。