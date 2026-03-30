キンレイは、ワンランク上の冷凍具付き麺「お水がいらないプレミアム」シリーズの第2弾「中華蕎麦とみ田濃厚魚介豚骨らぁめん」を3月5日に発売した。コンセプトは“こだわり尽くした至極の逸品”。日本最高峰のラーメン店「中華蕎麦とみ田」監修のもと、店舗で味わうような濃厚魚介豚骨スープを再現し、食べ応えある太麺には富田治店主開発の「つけ麺専用粉」を配合した。「お水がいらない」シリーズは、凍結スープの上に麺