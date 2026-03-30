日清食品は3月24日、「『完全メシ』フルラインアップ戦略発表会」を開催。同ブランドは2022年の発売以来成長を続け、25年度には売上高100億円規模に到達する見込み。今回、新たに「パン」カテゴリーを加えることで、麺・ごはん・パンの三大主食をカバーし、日常のあらゆる食シーンへの浸透を狙う。矢島純取締役ビヨンドフード事業部長は「完全メシ」について、「ジャンクさとヘルシーさを両立させ、好きな時に好きなだけ食べら