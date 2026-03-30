明石海峡大橋に加えコロナ禍が追い打ち南海電気鉄道は2026年3月30日、子会社の南海フェリーが運営する和歌山〜徳島間（61km）のフェリー事業から撤退すると発表しました。撤退時期は2028年3月末を目途としています。【画像】南海フェリーで就航中 「フェリーあい」の船内設備を写真で南海フェリーは、1975（昭和50）年に設立。以来、50年にわたり和歌山県と徳島県を結ぶ重要な交通手段として運航を続けてきました。しかし、