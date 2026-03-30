福島は待望の支配下登録となった（C）産経新聞社阪神は3月30日、育成外野手の福島圭音と支配下契約を締結したと発表した。背番号は「126」から「92」に変更となることも併せて発表された。【動画】甲子園が沸いた！西純矢の決勝タイムリーシーン福島は23年のドラフト会議で育成2位入団。プロ3年目にして待望の支配下を勝ち取った。本人は球団を通じて「嬉しい気持ちもありますが、ここからが本当の勝負だと思っています。