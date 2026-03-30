上沼恵美子（70）が30日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。29日に最終回を迎えたTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）で、長年MCを務めた歌手の和田アキ子（75）を讃えた。「アッコにおまかせ！」の最終回に触れた上沼は「夜、密着をやってたんかな、アッコさんの。それをずーっと拝見してて」と告白。「日曜日のお昼の生を40年。カーッ！恐ろしいよな〜」と本音を漏らした。続けて「昨