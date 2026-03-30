東京電力は30日、柏崎刈羽原発6号機（新潟県）の営業運転を始めるための最終検査を4月16日に行うと原子力規制委員会に申請した。問題がなければ、規制委の確認を受けて試運転から営業運転に移行する。部品破損で警報が作動し、発送電を約1週間止めた影響で日程を見直していた。6号機は今月12日、発電機から電気が地面にわずかに漏れているとの警報が作動し、14日に発送電を止めた。東電が18日の営業運転入りを延期して調査した