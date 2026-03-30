日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）の30日放送で、新たな気象予報士の岡田良昭氏（36）が初出演した。15年間に渡って出演してきた蓬莱大介氏が27日に卒業。バトンを受けた岡田氏はこの春から大阪での生活をスタートさせたそうで「おととい引っ越して来ました」とニッコリ。趣味はイラストで、穏やかな表情の自身を描いた絵を披露し「緊張するかと思ってんですが意外と今落ち着いて穏やかな気持ちで」と