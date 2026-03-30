SEVENTEENが、今年も大型スタジアムでファンミーティングを開催する。3月30日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、SEVENTEENは6月20日・21日の2日間、仁川（インチョン）アシアド主競技場で「2026 SVT 10TH FAN MEETING 」（以下「CARAT LAND」）を開催する。【写真】「日本で…」スングァン、CARATとの遭遇エピソード本公演はオフラインだけでなく、オンラインライブストリーミングでも配信され、世界中のファンを熱