株式会社くりこ（神奈川県横浜市）が運営する「ちいかわ焼き」は、4月7日から新キャラクターおよび新フレーバーの商品を販売する。同店では、ちいかわ型の生地にあんやクリームをたっぷり挟み、店内でじっくり焼き上げた「ちいかわ焼き」を提供している。今回、1号店「ちいかわ焼き横浜ワールドポーターズ店」が4月7日にオープン1周年を迎えることを記念し、新商品・新フレーバーの展開に至った。販売店舗は、1号店「ちいかわ焼き