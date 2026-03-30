【モデルプレス＝2026/03/30】セブン‐イレブン・ジャパンは、基本定番商品である冷たい麺のラインアップをリニューアルし、4月7日（火）より全国のセブン‐イレブンにて順次発売する。【写真】セブン、人気シュークリーム2種をリニューアル◆冷たい麺がニューアル、ざるそばの“進化”ポイントは？今回のリニューアルでは、「お客様の日常に最も近い存在だからこそ常に進化し続けたい」との想いから、各商品の製法や原料を根本か