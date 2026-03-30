ラグジュアリーと遊び心を兼ね備えた新作ジュエリーが登場♡ルイ·ヴィトンから、2026年春夏コレクションの「LV キューブ」が発売されました。ダミエ柄やパズルの要素を取り入れたデザインは、日常にも特別なシーンにも映える仕上がり。コーディネートに個性をプラスしてくれる、注目のアクセサリーをチェックしてみて♪ ダミエ×キューブの洗練デザイン 「LV キュ&