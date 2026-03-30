きょうのふり返り（午後3時）■「さくら満開」各地で春本番の暖かさとなった30日（月）は、名古屋と京都、広島でさくらの満開の発表がありました。【さくらの満開日】名古屋（昨年より5日早く、平年より3日早い）京都（昨年より6日早く、平年よい5日早い）広島（昨年より3日早く、平年より4日早い）なお、東京のさくらは19日(木)に開花し、28日(土)に満開となっています。この先もしばらく平年より気温の高い状態が続くため、北日