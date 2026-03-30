NHK・Eテレの教育エンターテインメント番組『おかあさんといっしょ』に出演していた初代体操のお姉さん“あづきお姉さん”こと秋元杏月さんが芸能事務所・GATEに所属することが発表され、自身の新しいインスタグラムでもコメントを発表しました。【写真を見る】【 秋元杏月 】『おかあさんといっしょ』卒業“体操のお姉さん・あづきお姉さん”インスタ開設「全国のみんなに会いに行きたいと思っています！」所属事務所発表も（コ