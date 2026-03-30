タレントの開坂映美（32）が30日、自身のインスタグラムを更新し、妊娠したことを発表した。【写真】エコー写真も…開坂映美、妊娠を報告「出産は夏頃を予定しています」この日の投稿では、赤ちゃんのエコー写真とともに、「私事ですが、このたび新しい命を授かりました。現在は安定期に入っており、出産は夏頃を予定しています」と報告。「いつもイベントに出演すると会いに来てくれたり、SNSでも温かい言葉をかけてくれたり