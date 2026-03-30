阪神が３０日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎で投手指名練習を行った。本拠地開幕となる３１日からのＤｅＮＡ３連戦（京セラドーム）では、才木浩人投手、イーストン・ルーカス投手、伊原陵人投手が登板予定。それぞれキャッチボールや、投内連携、室内での打撃練習など登板に向け入念に汗をかいた。またこの日、日本野球機構（ＮＰＢ）から出場選手登録が公示され、伊藤将が抹消となった。これによりローテーションを再編し