政府・与党が新年度予算の年度内成立を断念せざるを得なくなったことについて、高市総理は30日、「大変残念」だと話しました。公明党杉久武 参院議員「通常国会冒頭での解散によりまして（新年度予算案の）審議入りが遅れ、その結果として暫定予算に至ったものであります。解散は総理の専権事項であります。だからこそ今回の状況は不可抗力ではなく政治判断の結果であるという側面をどのように認識されているのか、総理にお