イランとアメリカ、イスラエルとの間で攻撃の応酬が続くなか、市場の混乱が続いています。週明けの株価は一時2800円以上、値を下げました。イラン情勢に事態打開の糸口はあるのか、市場は一つ一つの材料に振り回される展開が続いています。きょうの東京株式市場は取引開始直後から全面安の展開となり、日経平均株価の下げ幅は一時2800円を超えました。株価を押し下げたのは、イラン情勢をめぐる先行きへの強い警戒感です。アメリカ