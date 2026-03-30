フジテレビ系「Live Newsイット！」（月〜金曜午後3時42分）が30日、放送され、山〓夕貴アナが、榎並大二郎アナとともに、新たなMCとして登場した。前任者の元NHKアナウンサーの青井実キャスター（45）と宮司愛海アナは27日に番組キャスターを卒業していた。榎並アナが「始まりました今日からこのメンバーでお届けしたいと思います」と語り、山〓アナは「もう緊張でクラクラしてるんですけど、一生懸命頑張りたいと思います」と