「スタートの年に中国を見る・実はこうだった河南」をテーマとした調査取材団が河南省洛陽市を訪れた。ある工場の3Dプリント作業場では、一列に並んだ設備が静かに稼働しており、ノズルが精密に移動しながら、層を積み重ねる間に製品が次々と形作られていった。傍らの作業台では、技術者がスクリーンを見つめながら、パラメータの調整やモデルのチェックを行い、時折コマンドを打ち込んでいた。人民網が伝えた。ここでは、3Dプリン