中国科学院高エネルギー物理研究所の大型科学施設「中国核破砕中性子源（CSNS）科学センター」はこのほど、医療用アルファ同位体のキュリー級規模の量産に初めて成功しました。これにより、中国が独自開発するアルファ線核医学治療薬は、研究室から臨床応用への移行を加速させることになります。アルファ同位体はがん細胞を正確に破壊できるだけでなく、周囲の健康な器官への損傷が極めて少ないため、腫瘍治療の有力なツールであり