370馬力超えのステーションワゴン型SUV！スバルのオーストラリア法人は2026年2月6日、SUVタイプの新型BEV（バッテリー式電気自動車）「トレイルシーカー」を2026年第2四半期に発売すると発表しました。トレイルシーカーは、トヨタとスバルが共同開発したBEV専用プラットフォームを採用して2022年にデビューした「ソルテラ」をベースとする派生モデルです。既存モデルをもとにしながら、アウトドアユースをより強く意識した仕様