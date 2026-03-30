巨人は30日、「ファーム・リーグ参加球団規程」に基づき、育成選手の代木大和投手をハヤテベンチャーズ静岡に派遣することになったと発表した。代木はここまでファームリーグで2試合に登板して、0勝1敗、防御率1.80だった。派遣先球団：ハヤテベンチャーズ静岡派遣終了日：2026年3月31日から6月30日まで