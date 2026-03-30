福岡管区気象台は30日午後3時6分、福岡県に雷注意報を発表した。波浪、強風注意報は継続。福岡、北九州、筑後地方では強風に、福岡、北九州地方では高波に、福岡県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に、それぞれ注意を呼びかけた。