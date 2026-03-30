くりこが運営する「ちいかわ焼き」は、4月7日より順次、新しいキャラクター（モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ）の「ちいかわ焼き」を発売する。【ほか写真あり】新登場するモモンガの「ちいかわ焼き」「ちいかわ焼き」は、ふわふわのちいかわ型の生地に、あんやクリームをたっぷりはさみこみ店内でじっくり焼き上げた「ちいかわ焼き」の店。店舗はえんじ色を基調とした外装で、和風の落ち着いたデザインとなっており、ちいか