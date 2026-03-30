Mr．Childrenの桜井和寿（56）が、29日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。自身が作った歌詞が教科書に掲載されることについての思いを明かした。MCの林修から、桜井が作詞・作曲した「彩り」の歌詞が高校の倫理の教材に掲載されていることに「ご自身の作品がこうやって教科書に載るというのは、どんな感想を持たれるんでしょうね？」と質問されると、桜井は「犯罪を起こさないように」と答えた。さらに林に「