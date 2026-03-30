日本ハムの細野晴希投手が３０日、先発する３１日の本拠地開幕戦（対ロッテ）へ向け、エスコンで行われた先発投手練習に参加した。キャッチボールやダッシュに加え、マウンドから軽めの投球で最終確認。状態面は「変わらずにやれてるかなと思います」と自信を示した。チームはまさかの開幕３連敗スタート。「まさかっすね。まさかまさかの…。今年一発目、勝ち投手になれるようにやりたいですね」と意気込んだ。ロッテ打線