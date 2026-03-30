３１日の予告先発が発表され、中日対巨人戦（バンテリンドーム）は、中日が金丸夢斗投手（２３）、巨人はフォレスト・ウィットリー投手（２８）が先発する。巨人打線は昨季、金丸と３試合で対戦し、防御率４・４２でチーム打率は２割３分１厘、計３本塁打だった。泉口友汰内野手が昨年７月８日の中日戦（山形）で同点ソロを放つなど５打数３安打、１本塁打。岸田行倫捕手が３打数２安打と、中軸が好相性を誇っている。開幕２