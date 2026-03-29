横浜エクセレンスのファンの皆さま、歴史的な瞬間が訪れました！ 2026年3月29日（日）、アウェーで行われた「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」第27節。岩手ビッグブルズとのGame1を93-79で快勝し、ついにクラブ史上初となるB2プレーオフ進出を成し遂げました！ 昇格組として挑んだ今シーズン、強豪ひしめくB2の舞台で「横浜EX」の名を轟かせる快進撃。連敗をストップし、自らの手で