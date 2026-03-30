提供：国営讃岐まんのう公園 香川県まんのう町の国営讃岐まんのう公園で、サクラが見頃を迎えています。 園内の「お花見広場」や「芝生広場」など各所に合わせて20品種400本のサクラが植えられています。公園の管理センターによりますと、例年より1週間から2週間ほど早く、3月上旬から花が咲き始めたということです。4月上旬ごろまで楽しめる見込みです。 また、全長約200ｍの「飛竜の花道」に植えられた40品種