2026年3月29日（日）、照葉積水ハウスアリーナにて開催された「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 シーズン」第28節。ライジングゼファーフクオカは、西地区優勝を決めている強豪・神戸ストークスとのGAME2に挑みましたが、中盤の失速が響き63-74で敗戦となりました。 前日の雪辱を期した一戦、序盤の猛攻から一転して苦しい展開となった試合を振り返ります。 【試合結果】【福岡】63-74【神戸】