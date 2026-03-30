明日31日(火)は警報級の大雨になる所もあり、花粉の飛散は抑えられるでしょう。4月スタートの1日(水)は雨上がりで、午前を中心に花粉が大量に飛ぶ所がありそうです。2日(木)以降は天気が短い周期で変わり、雨上がりのタイミングで花粉は一番上の「極めて多い」が予想されている所もあります。お花見日和になりますが、万全の対策が必要です。明日31日(火)は警報級の大雨になる所も花粉飛散は抑えられる明日31日(火)にかけて、前