【スイス】 KOFスイス先行指数（3月）16:00 予想N/A前回104.2 【ユーロ圏】 ユーロ圏景況感指数（3月）18:00 予想N/A前回98.3 ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（3月）18:00 予想-16.3前回-16.3 ドイツ消費者物価指数（速報）（3月）21:00 予想1.0%前回0.2%（前月比) 予想2.7%前回1.9%（前年比) 予想1.1%前回0.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前月