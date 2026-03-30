16:00ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、エネルギー危機について講演 23:30パウエルFRB議長、討論会出席（質疑応答あり） 31日 5:00ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり） 衆参両院26年度暫定予算案審議採決 G7財務相中銀総裁・エネルギー相、中東情勢協議 英欧市場は夏時間へ移行（※経済統計発表が1時間早くなる） 米連邦議会上院イースター休暇のため休会（4月10