オセアニア通貨安ドル高の流れ継続し、直近安値更新＝オセアニア為替概況 豪ドルは対米ドルで米ドル高の流れが継続。先週末に0.6860ドル台まで下げると、週明けのオセアニア市場は先週末安値圏でスタート後、もみ合いを経てすぐにドル高が強まるかたちで、安値を更新。東京市場昼前に0.6843ドルを付けた。その後0.6870ドル前後まで反発。リスク警戒からのドル高を意識する展開となっているが、行き過ぎた動きにも慎重。