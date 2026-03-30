テクニカルポイントユーロドル、上値が切り下がるパターン、２１日線が上値抵抗 1.1831一目均衡表・雲（上限） 1.1827一目均衡表・雲（下限） 1.1695ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1692100日移動平均 1.1679200日移動平均 1.1664エンベロープ1%上限（10日間） 1.1623一目均衡表・基準線 1.156721日移動平均 1.154910日移動平均 1.1542一目均衡表・転換線 1