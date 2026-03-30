中国外交部のホームページのスクリーンショット。（北京＝新華社配信）【新華社北京3月30日】中国外交部は30日、日本自民党の古屋圭司衆議院議員に対し、反外国制裁法に基づく制裁を科すと発表した。中国の強い反対を顧みず幾度も中国台湾地区を訪問して、「台湾独立」分裂勢力と結託し、「一つの中国」原則と中日間の四つの政治文書の精神に大きく背き、中国の内政に乱暴に干渉し、中国の主権と領土の一体性を甚だしく損なった