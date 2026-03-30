◇プロ野球セ・リーグ 阪神ーDeNA(31日、京セラドーム)31日に敵地・京セラドームでの阪神戦に挑むDeNA。先発マウンドには、阪神からの移籍入団となったデュプランティエ投手があがることが明かされました。シーズン初登板が古巣との対戦となりましたが、デュプランティエ投手は「古巣と対戦できることを楽しみにしています。彼らとは多くの良い思い出がありますし、対戦後に再会できるのも楽しみです」とコメント。阪神ファンにつ