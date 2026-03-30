女優の小芝風花（28）が30日までに自身のインスタグラムを更新し、編み物シリーズの最新作を披露した。これまで帽子や財布、バッグなどの編み物作品を投稿してきたが、この日は［編み物日記No.13］」として黄色の帽子「ヒカリピクミン」をかぶったショットを公開。「淡い緑色に発光し、星形の花を咲かせるピクミン。ヒカリヅカを母体とし、夜と地下でのみ活動するなど、ほかのピクミンとは異なる点が多い」とキャラの説明